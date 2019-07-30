Житель Перми отправился в беговое путешествие до Ижевска

СЕГОДНЯ 06:31 2019-07-30T06:50:24+03:00

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Житель Перми Егор Желтышев отправился в беговое путешествие до Ижевска. Расстояние в 240 км он планирует преодолеет за 5 дней.

- Хотел попробовать пробежать именно по этому маршруту, и вот появилась возможность. Получится или нет – не знаю, на сколько меня хватит - непонятно, - говорит Егор.

Отметим, что за первый день Егор пробежал более 50 км до Оханска, время в пути составило 5 часов. Длина второго участка также составила 50 км, это был путь до Большой Сосновы по асфальту и проселочным дорогам. Впереди предстоит еще три дня бегового путешествия.

Кстати, Егор Желтышев - опытный бегун на длинные дистанции, участник многочисленных марафонов, в том числе зимних. Ведет собственный канал о беге на канале YouTube* , где также можно проследить за его беговым путешествием.

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*Ютуб

Бегу 240 км. Пермь - Ижевск. 3день.Третий день моего путешествия. Очень резко похолодало и пошёл дождь. Сегодня очень сильно промок. За этот день добежал из Большой Сосновы до Полозово. Впереди ещё много километров до Ижевска. ________________ Номера моих карточек сбербанка: 5336690022638987 4276 4900 2387 1645 Егор Олегович Ж. Огромное спасибо всем кто мне помогает выжить в этом нелёгком испытании

ИСТОЧНИК KP.RU