2019-07-29T10:35:49+03:00
Происшествия

Мужчина из Удмуртии погиб при пожаре на пасеке

Пожар произошел 27 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 38-летнего мужчины при пожаре на пасеке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Около 7:30 27 июля в хозпомещении на пасеке в СНТ «Рассвет» в Завьяловском районе произошел пожар. После его ликвидации было обнаружено тело 38-летнего хозяина пасеки. По имеющимся данным, накануне мужчина выпивал, - сообщает ведомство.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Следователями осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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