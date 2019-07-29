Мужчина из Удмуртии погиб при пожаре на пасеке
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 38-летнего мужчины при пожаре на пасеке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Около 7:30 27 июля в хозпомещении на пасеке в СНТ «Рассвет» в Завьяловском районе произошел пожар. После его ликвидации было обнаружено тело 38-летнего хозяина пасеки. По имеющимся данным, накануне мужчина выпивал, - сообщает ведомство.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Следователями осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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