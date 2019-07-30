210 000 рублей украли злоумышленники с банковской карты ижевчанки

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-30T08:52:09+03:00

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210 000 рублей украли злоумышленники с банковской карты 57-летней ижевчанки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Со слов потерпевшей, несколько дней назад на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги.

- Для того, чтобы предотвратить незаконную транзакцию, ижевчанке необходимо сообщить номер банковской карты. Потерпевшая поверила незнакомцу и назвала номер банковской кредитной карты, - рассказали в ведомстве. - Спустя несколько дней ижевчанка обратилась в банк и выяснила, что с кредитной карты, оформленной на ее имя, похищено более 210 000 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. СМС-оповещение о поступлении и снятии денег с кредитного банковского счета подключено не было.

Сейчас по этому факту возбудили уголовное дело.

УМВД России по г. Ижевску предупреждает владельцев банковских карт о необходимости проявлять повышенную бдительность:

- не поддерживайте разговор с неизвестными (в том числе - представившимся сотрудникам банка), позвонившими на ваш мобильный телефон;

- при общении с неизвестными ни в коем случае не сообщайте в разговорах и переписках конфиденциальные сведения, к которым относятся банковские реквизиты, срок действия карты и пр.;

- не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение, не входите в процессе телефонных разговоров в он-лайн сервисы банков;

- помните, работники банка не будут расспрашивать вас о наличии и размере средств на Вашем счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка, держателем карты которого Вы являетесь. Также они не будут уведомлять Вас о транзакциях с банковских счетов.

При совершении в отношении Вас аналогичного преступления незамедлительно позвоните на «горячую линию» банка по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты, для возможной блокировки/приостановлении операции по вашему банковскому счету. А также сообщите в полицию о совершенном в отношении вас преступлении по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU