«Рыжий фестиваль» состоится в Ижевске 14 сентября

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-30T12:50:50+03:00

Впервые фестиваль прошел в Удмуртии в 2004 году

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14 сентября в ижевском парке Космонавтов пройдет финал традиционного «Рыжего фестиваля» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- С 9 по 13 сентября в образовательных учреждениях пройдет неделя «Рыжее настроение». Подать заявку уже можно на участие в конкурсах: «Рыжая мелодия», «Рыжая коляска», «Тыквенный фонарик», «Рыжий вернисаж», «Рыжие питомцы», «Рыжая игрушка», «Лэнд-арт», «Мастер караоке». А 14 сентября будет выбран самый рыжий человек 2019 года, - сообщает пресс-служба.

Программа на 14 сентября:

- 12:00 - церемония открытия Фестиваля

- 12:30-16:00 - работа конкурсных площадок, подведение итогов конкурсов

- 14:00-17:00 - танцевальный марафон, где танцевальные студии города проведут мастер-классы по своему направлению

- 18:00-20:00 - фестиваль красок

- 17:30-19:00 - финал конкурса «Самый рыжий человек года – 2019», рыжий флэшмоб

- 19:00-20:00 - выступление ВИА

- 20:00 - огненное шоу, закрытие праздника

Кстати, фестиваль в Удмуртии проводится с 2004 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU