С начала года в Удмуртии средняя цена на минимальный набор продуктов вырос на 8,9%
В Удмуртии средняя цена на минимальный набор продуктов с начала года вырос на 8,9%. Об этом в соцсети сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.
- Средняя стоимость минимальной продовольственной корзины в Удмуртии в июне текущего года, как и по ПФО, составляла 3900 рублей в расчете на одного человека, в среднем по стране - 4367 рублей. В Саратовской области самый дешевый минимальный продуктовый набор в России и ПФО - 3590 рублей, самый дорогой – в Чукотском автономном округе - 10484 рублей, - написал Виктор Лашкарев.
В июне в рейтинге среди регионов ПФО по стоимости продуктовой корзины Удмуртия заняла 9 место из 16.
По словам министра, ситуация с ценами на основные категории продовольственных товаров в Удмуртии остается стабильной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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