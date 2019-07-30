2019-07-30T10:32:42+03:00
Общество

С начала года в Удмуртии средняя цена на минимальный набор продуктов вырос на 8,9%

Республика среди регионов ПФО заняла 9 место из 16
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии средняя цена на минимальный набор продуктов с начала года вырос на 8,9%. Об этом в соцсети сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

- Средняя стоимость минимальной продовольственной корзины в Удмуртии в июне текущего года, как и по ПФО, составляла 3900 рублей в расчете на одного человека, в среднем по стране - 4367 рублей. В Саратовской области самый дешевый минимальный продуктовый набор в России и ПФО - 3590 рублей, самый дорогой – в Чукотском автономном округе - 10484 рублей, - написал Виктор Лашкарев.

В июне в рейтинге среди регионов ПФО по стоимости продуктовой корзины Удмуртия заняла 9 место из 16.

По словам министра, ситуация с ценами на основные категории продовольственных товаров в Удмуртии остается стабильной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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