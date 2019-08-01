Житель Удмуртии решил заработать с помощью платного входа на Молдаванский пруд
Прокуратура Завьяловского района Удмуртии провела проверку исполнения законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя – он брал 20 рублей за вход на Молдаванский пруд. Как передает пресс-служба ведомства, даже поставил информационную табличку у входа на базу.
- В силу Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, - сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Предприниматель получил представление об устранении нарушений закона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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