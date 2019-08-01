2019-08-01T07:02:09+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии решил заработать с помощью платного входа на Молдаванский пруд

За него взялась прокуратура
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Прокуратура Завьяловского района Удмуртии провела проверку исполнения законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя – он брал 20 рублей за вход на Молдаванский пруд. Как передает пресс-служба ведомства, даже поставил информационную табличку у входа на базу.

- В силу Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, - сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Предприниматель получил представление об устранении нарушений закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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