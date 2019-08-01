Житель Удмуртии решил заработать с помощью платного входа на Молдаванский пруд

СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-01T07:02:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Завьяловского района Удмуртии провела проверку исполнения законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя – он брал 20 рублей за вход на Молдаванский пруд. Как передает пресс-служба ведомства, даже поставил информационную табличку у входа на базу.

- В силу Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, - сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Предприниматель получил представление об устранении нарушений закона.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Помните "маньяка", который приставал к девочке на улице Труда? Так вот, он не понесет уголовную ответственность...

ИСТОЧНИК KP.RU