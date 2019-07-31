«Маньяка» с улицы Труда в Ижевске признали невменяемым
Жителя Ижевска, которого обвиняли в насилии над ребенком, признали невменяемым.
Напомним, что 5 июня произошло нападение на девочку в лесопосадке по улице Труда. Слухи об этом быстро разошлись по городу и некоторые стали переживать за свою жизнь. 7 числа появилось сообщение, что подозреваемого арестовали.
- Назначили психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В соответствии с Уголовным кодексом России, он не подлежит уголовной ответственности, - рассказал «Комсомольской правде»-Ижевск» и.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.
Следователь вынесет постановление о прекращении преследования и направит дело в суд для применения принудительных мер медицинского характера. До этого момента обвиняемый будет находиться в психиатрическом стационаре.
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- Учитель, которого должны были уволить за распространение детского порно, продолжал работать в школе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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