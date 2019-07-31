«Маньяка» с улицы Труда в Ижевске признали невменяемым

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-31T15:10:00+03:00

В начале июня он напал на девочку

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Жителя Ижевска, которого обвиняли в насилии над ребенком, признали невменяемым.

Напомним, что 5 июня произошло нападение на девочку в лесопосадке по улице Труда. Слухи об этом быстро разошлись по городу и некоторые стали переживать за свою жизнь. 7 числа появилось сообщение, что подозреваемого арестовали.

- Назначили психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В соответствии с Уголовным кодексом России, он не подлежит уголовной ответственности, - рассказал «Комсомольской правде»-Ижевск» и.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.

Следователь вынесет постановление о прекращении преследования и направит дело в суд для применения принудительных мер медицинского характера. До этого момента обвиняемый будет находиться в психиатрическом стационаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU