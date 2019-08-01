Какие мероприятия пройдут на День ВДВ в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-01T09:36:10+03:00

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2 августа в Ижевске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Программа мероприятий:

В 10:00 торжественный митинг и возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы в сквере Победы.

- в 10:30 шествие колонны ветеранов воздушно-десантных войск, военнослужащих, воспитанников военно-патриотических объединений к памятнику воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах

- с 11:10 до 12:00 возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах.

- с 12:35 до 13.10 возложение цветов к могилам погибших воинов-десантников на Александровском кладбище

Далее на фан-зоне в парке имени Кирова с 13:00 до 15:00 пройдет культурно-развлекательная программа.

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ИСТОЧНИК KP.RU