2019-07-31T07:24:02+03:00
Общество

В связи с празднованием Дня ВДВ в Ижевске ограничат движение на некоторых улицах

Движение будет ограничено с 10:30 до 11:20
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 2 августа пройдет мероприятие, посвященное Дню ВДВ. В связи с этим ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 10:30 до 11:20 не будет движения на участках - ул. Коммунаров от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева;

Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

- ул. Лихвинцева от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская;

- ул. Пушкинская от ул. Наговицына до ул. Красногеройская;

- ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. М. Горького;

- ул. М. Горького от ул. Советская до ул. Кирова.

Также движение общественного транспорта будет приостановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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