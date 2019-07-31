В связи с празднованием Дня ВДВ в Ижевске ограничат движение на некоторых улицах
В Ижевске 2 августа пройдет мероприятие, посвященное Дню ВДВ. В связи с этим ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, с 10:30 до 11:20 не будет движения на участках - ул. Коммунаров от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева;
Фото: пресс-служба администрации города
- ул. Лихвинцева от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская;
- ул. Пушкинская от ул. Наговицына до ул. Красногеройская;
- ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. М. Горького;
- ул. М. Горького от ул. Советская до ул. Кирова.
Также движение общественного транспорта будет приостановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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