Ижевчанка родила ребенка от Прохора Шаляпина

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-01T11:20:56+03:00

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Ижевчанка Татьяна Гудзева родила ребенка, как она утверждает, от певца Прохора Шаляпина.

Татьяна 15 июля написала на своей странице в инстаграм, что малыш появился на свет. А уже через 13 дней она похвасталась, что скинула 12 кг.

Напомним, почти год Прохор Шаляпин встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской, но тут его бывшая возлюбленная Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца. Чтобы добиться правды, уроженка Ижевска даже пришла на передачу «На самом деле» (16+).

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ИСТОЧНИК KP.RU