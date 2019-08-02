2019-08-02T07:20:09+03:00
Общество

Косолапый разоряет ульи в Удмуртии

В связи с этим жителям советуют не ходить в лес
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Можга сегодняФото: Можга сегодня
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В Глазовском районе Удмуртии самый настоящий медведь разоряет ульи. Об этом сообщает пресс-служба района.

- Разорил несколько ульев, появляется на дорогах общего пользования. В связи с возникшей ситуацией Администрация муниципального образования «Глазовский район» не рекомендует посещение лесных массивов, расположенных в МО «Верхнебогатырское, – передает пресс-служба.

Кажется, этот год точно выдался неудачным для пасечников. Напомним, в многих районах страны начали гибнут пчелы. К чему может привести массовая гибель пчел? Из разных регионов страны, в том числе Удмуртии, сообщают о массовом море медоносов. Разбираемся, в чем причина и какими могут быть последствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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