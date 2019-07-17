Массовая гибель пчел в Удмуртии: правда ли виноваты химикаты и подорожает ли мед?

Этим летом от массовой гибели пчел пострадали по меньшей мере 20 регионов России. Удмуртия - в их числе. Падеж пчел зарегистрирован уже на 40 пасеках в Алнашском, Балезинском, Воткинском, Малопургинском и других районах республики. Кто виноват в происходящем, ждать ли подорожания меда и опасен ли мед с отравленных полей?

ЗАСТАЛИ ВРАСПЛОХ

Пчеловоды считают, что насекомые погибли из-за химикатов, которыми обрабатывают поля.

- Это началось в 20 числах июня, - рассказывает Раиса Лошкарева - владелица небольшой частной пасеки в Увинском районе. - Частник посеял в 2,5 км от нас рапс и решил его обработать. Пчелы начали погибать на следующий день. Гибли пять дней. В итоге из семи наших ульев полностью погибло три, остальные очень ослабли. Мы 30 лет пчелами занимаемся, и такое впервые.

В деревне живут десять пчеловодов, из их 98 ульев сейчас полностью опустело около 30, остальные пчелосемьи сильно поредели. Пчеловоды признаются: их застали врасплох. Мало того, что не предупредили о готовящейся обработке полей, так еще и провели ее в разгар пчелиного «рабочего дня», а не утром или вечером, как требуют правила.

На некоторых пасеках мертвых пчел буквально выгребали лопатой Фото: Алина Зиновьева

- Мы написали заявление в Прокуратуру и главе Увинского района, - говорит Раиса Лошкарева, - но нам сказали, что сейчас ничем нельзя помочь. Сказали, что будут думать, как сделать, чтобы дальше фермеры об обработках предупреждали. Приезжала полиция - составили акт и уехали. Мы хотели отдать пчел на анализ, но оказалось, что его делают только в Казани, а мы, пенсионеры, просто не в состоянии туда отправить. А фермер, пока мы разбирались, повторно обработал поля этим ядом.

ПОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮТ КАЖДЫЙ ГОД. ПОЧЕМУ ПЧЕЛЫ ПОСТРАДАЛИ СЕЙЧАС?

Предварительный диагноз - отравление пчел химическими веществами, используемыми для обработки растений - кое-где уже подтвердился лабораторно. Например, в Малопургинском районе. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Так почему же насекомые пострадали именно в этом году?

В Министерстве сельского хозяйства Удмуртии ситуацию связывают с ранней весной - рабочие пчелы вылетели раньше, чем обычно и застали самый пик обработки полей. Есть и другая версия - по словам пчеловодов, раньше рапс цвел осенью. Сейчас же растет другой сорт - он цветет летом, и пчелы летят на это цветение.

Многие пасечники говорят о «ковре из мертвых пчел», погибли и другие насекомые: шмели, осы, бабочки Фото: Алина Зиновьева

- В прошлые годы рапс сеяли как промежуточную культуру, - говорит Татьяна Антонова, главный специалист-эксперт по развитию сельхозпроизводства администрации Малопургинского района. - А сейчас его выращивают для получения семян, поэтому высевают раньше, и зацветает он тоже раньше.

Кроме того, увеличилась и площадь посевов (а с ней - площадь химической обработки). В итоге эффект от химикатов стал серьезнее, чем в прошлые годы.

МОЖНО ЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ХИМИКАТЫ?

Если судить по официально поданным жалобам, то в Удмуртии потеряно чуть более 200 пчелосемей. По данным Минсельхоза республики, этого числа недостаточно, чтобы прекратить обработку посевов.

По данным Минисельхоза Удмуртии, препараты, которыми обрабатывают поля, сертифицированы и не запрещены Фото: pixabay.com

- Прекратить обработку посевов - значит потерять посевы, - пояснила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. - Сегодня, когда мы ставим вопрос о гибели пчел, точно так же могут поставить вопрос сельхозтоваропроизводители - о том, кто будет компенсировать их расходы. А там расходы значительно крупнее, чем по пчеловодству. <…> Если считать по погибшим пчелосемьям, это около 1,5 млн руб. на приобретение новых пчелопакетов. Упущенная прибыль по меду - еще около 1,5 млн руб. То есть, совокупные потери - около 3 млн руб. Масштабы потерь по Вавожскому району, где в настоящий момент находятся самые крупные по площади посевы рапса, если мы не будем их обрабатывать, составят 33 млн руб.

Отметим, что по данным НИИ сельского хозяйства УдмФИЦ УрО РАН, данные Министерства сельского хозяйства не вполне корректны и строятся лишь на официальных обращениях. Реальный ущерб намного серьезнее.

Падеж пчел зарегистрирован в восьми районах республики: Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском Фото: Алина Зиновьева

- В одном только Малопургинском районе погибло уже более 1000 пчелиных семей, - говорит Главный научный сотрудник по проблемам пчеловодства Лидия Колбина. - Большинство пчеловодов в панике и не знают, куда обращаться. Основная проблема в том, что сейчас начинается главный период медосбора. Пчел у нас не будет и меда не будет, но это не все. Рапс опыляется насекомыми, и если опылители исчезнут, то не будет и рапсовых семян, а значит, не будет рапсового масла. Выпадает целая экосистема, птицы тоже могут погибнуть, съев отравленных насекомых. Не говоря уже о том, что многие яды имеют свойство накапливаться в почве.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Большинство химикатов должны распыляться вне периода цветения, чтобы сохранить насекомых-опылителей. Почему инструкции не выполнили в этом году - неизвестно. Вдобавок ко всему сельхозпроизводитель должен был предупредить пчеловодов и ветслужбу не менее чем за 2 суток до обработки - очевидно, сделано этого не было.

- Теперь пчеловодам остается только подавать в суд, - комментирует главный специалист-эксперт по развитию сельскохозяйственного производства администрации Малопургинского района Татьяна Антонова. - Обработка в период цветения запрещена.

Правда, в чью пользу вынесут решение, сложно сказать. Пасеки у многих пчеловодов не оформлены должным образом и не имеют паспортов. Как именно сельхозпроизводитель должен был их предупредить и найти - неизвестно.

Еще недавно в общественной организации «Мед Удмуртии» уверенно заявляли: не нужно паниковать, в нашем регионе пчелы не гибнутФото: Константин ИВШИН

Тем временем проверки Главного управления ветеринарии УР продолжаются. И виновных - сельхозпроизводителей, которые нарушили правила обработки полей - будут привлекать к административной ответственности, им могут грозить штрафы.

Отметим, что Минсельхоз не намерен оставлять пчеловодов наедине с их проблемой. В нескольких пострадавших районах уже прошли собрания, посвященные защите пасек, кроме того, по всем подсобным хозяйствам сейчас идет сбор информации о реальных потерях. По итогам ведомством будет рассматриваться возможность предоставления компенсаций. Но, скорее всего, коснется это лишь зарегистрированных пасек.

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ МЕД?

Минсельхоз Удмуртии утверждает, что серьезного скачка цен на мед ждать не придется - есть много пасек, которые не пострадали.

ОПАСЕН ЛИ МЕД, СОБРАННЫЙ НА ОБРАБОТАННЫХ ПОЛЯХ?

По словам врачей, добиться концентрации, которая по-настоящему будет опасна для здоровья, тяжело - пчелы умрут до того, как сделают мед.

- Если человек съест «отравленный» мед, то в худшем случае он может отравиться - у него начнется тошнота, рвота, слабость, головная боль, - объясняет врач-терапевт 2 городской больницы Алексей Яковлев. - Кроме того, может случиться аллергическая реакция.

Правда, для подстраховки мед с отравленных полей в пищу лучше все-таки не употреблять.

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