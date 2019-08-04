2019-08-04T08:36:23+03:00
Общество

Кратковременное потепление ожидается в Удмуртии

4 августа температура поднимется до +19 °С
Анастасия Волкова
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4 августа на территорию Удмуртии придет кратковременное потепление. По прогнозам синоптикам, дневная температура составит +17…+19 °С.

Ожидается переменная облачность. Местами по республике пройду дожди. Ветер юго-западный, 3 м/с.

На следующей неделе к Удмуртии подойдет активный южный циклон. Максимальная температура составит +17 °С, возможны сильные дожди и ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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