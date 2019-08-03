2019-08-03T17:01:36+03:00
Общество

Сроки ремонта крыш в школах и садиках Ижевска могут перенести

Это связано с погодой
Анастасия Захарова
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В первую очередь ремонтируют крыши там, где была критическая ситуацияВ первую очередь ремонтируют крыши там, где была критическая ситуацияФото: Анастасия Захарова
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Крыши в школах и садиках могут отремонтировать позже срока. Об этом сообщает администрация города.

-В данный момент подрядные организации, ориентируясь на прогноз погоды, принимают меры по предотвращению протечек – укрывают места производства работ специальными материалами, – говорит Заместитель Главы Администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Подрядчиков просят не работать под дождями ради сроков. Изначально крыши в школах первой очереди собирались отремонтировать к 31 августа. Перенесут ли сроки, станет понятно ближе к середине месяца. В четырех школах учебный год начнется позже обычного из-за ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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