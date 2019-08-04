2019-08-04T09:19:46+03:00
Общество

Жительница Удмуртии спасла упавшую в колодец собаку

Она услышала, как животное звало людей на помощь
Анастасия Волкова
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ФОТО: ПСС УРФОТО: ПСС УР
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Жительница Удмуртии Ольга спасла собаку, провалившуюся в колодец. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Женщина прогуливалась по берегу Камы и услышала, как скули бедное животное. Она не смогла пройти мимо и отправилась на звук. Здесь она увидела щенка, который бегал вокруг колодца, куда провалилась его мама. Ольга обратилась к спасателям.

В итоге, животное удалось вытащить на поверхность. Неравнодушные очевидцы взяли под свое попечительство собачью семью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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