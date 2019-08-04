Певица Юта посетила Удмуртию
3 августа певица Юта выступила с концертом в честь Дня ветеранов локальных войн в Балезинском районе Удмуртии.
- Сегодня - здесь. В честь Дня ветеранов локальных войн. +10 тепла, кашемировую водолазку под концертный костюм и вперед, - появился пост на официальной странице певицы во Вконтакте.
Поклонники творчества Юты поблагодарили девушку за прекрасное выступление:
- Спасибо за прекрасный концерт! Всё было просто замечательно, не считая погоды. Ждём вас снова, - прокомментировала Дина Козлова.
- Аня, все было супер, иначе быть не может, - высказалась Анастасия Михайлова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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