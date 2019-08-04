Певица Юта посетила Удмуртию

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-04T11:02:21+03:00

Она выступила с концертом в честь Дня ветеранов локальных войн

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3 августа певица Юта выступила с концертом в честь Дня ветеранов локальных войн в Балезинском районе Удмуртии.

- Сегодня - здесь. В честь Дня ветеранов локальных войн. +10 тепла, кашемировую водолазку под концертный костюм и вперед, - появился пост на официальной странице певицы во Вконтакте.

Поклонники творчества Юты поблагодарили девушку за прекрасное выступление:

- Спасибо за прекрасный концерт! Всё было просто замечательно, не считая погоды. Ждём вас снова, - прокомментировала Дина Козлова.

- Аня, все было супер, иначе быть не может, - высказалась Анастасия Михайлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU