На дорогах Ижевска появится пластиковая разметка
На дорогах Ижевска появится пластиковая разметка. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во Вконтакте.
Эксперимент будет проведен на участке ул.Удмуртской от ул.Ленина до ул.Краева и на перекрестке ул.Дзержинского и ул.9 Января. Если пластиковая разметка переживет зиму и хорошо себя зарекомендует, такую практику планируют распространить и на центральный квадрат.
Напомним, что в Ижевске уже была нанесены пластиковая разметка. Однако она не пережила зиму: была сильно повреждена снегоочистительной техникой и шипованной резиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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