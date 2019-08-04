2019-08-04T12:23:49+03:00
Общество

На дорогах Ижевска появится пластиковая разметка

Эксперимент будет проведен на двух участках
Анастасия Волкова
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ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
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На дорогах Ижевска появится пластиковая разметка. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во Вконтакте.

Эксперимент будет проведен на участке ул.Удмуртской от ул.Ленина до ул.Краева и на перекрестке ул.Дзержинского и ул.9 Января. Если пластиковая разметка переживет зиму и хорошо себя зарекомендует, такую практику планируют распространить и на центральный квадрат.

Напомним, что в Ижевске уже была нанесены пластиковая разметка. Однако она не пережила зиму: была сильно повреждена снегоочистительной техникой и шипованной резиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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