2019-08-04T15:04:39+03:00
Общество

Новые пешеходные переходы появятся в Ижевске

В целях обеспечения пешеходов нанесу разметку и установят знаки
Анастасия Волкова
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ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
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В Ижевске на нескольких улицах появятся новые пешеходные переходы. Об этом сообщает администрация города.

Так, в целях обеспечения безопасности пешеходов, на улице Цветочной в районе дома №3 установят знак «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Ограничение максимальной скорости» (до 40 км/ч) и «Дети», а также нанесут соответствующую разметку.

Знак «Пешеходная дорожка» появится на участке дороги по улице Школьной вдоль домов №58, 60, 62 и 64, а «Пешеходный переход» - перед пересечением улиц Наговицына и Пушкинской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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