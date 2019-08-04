2019-08-04T16:20:45+03:00
Общество

В Ижевске разыскивают 67-летнюю женщину

Она страдает психическим расстройством
Анастасия Волкова
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ФОТО: ПСО "РЕГИОН 18"ФОТО: ПСО "РЕГИОН 18"
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30 июля ушла из дома по ул.Красина в неизвестном направлении 67-летняя ижевчанка Алексеева Галина, страдающая психическим расстройством. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

На вид Галине Васильевне 65 лет, рост 165 см, худощавого телосложения. На момент пропажи была одета в болоньевую куртку желтого цвета с зелеными квадратами, красную шапку, синие спортивные штаны. При себе имела синюю сумку.

Если вы знаете что-либо о судьбе Галины Василевны, просьба позвонить в поисковый отряд по телефону 89511952971 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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