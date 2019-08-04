Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский представил собственную коллекцию одежды
Собственную коллекцию одежды для жизни и спорта представил гимнаст из Удмуртии Давид Белявский. Радостной новостью спортсмен поделился с подписчиками в Инстаграме.
- Дорогие друзья! У меня для вас крутая новость, я уже давно готовил этот проект и теперь когда он готов, могу рассказать вам об этом! Мы создали именной бренд, который теперь доступен каждому, - рассказал Давид. - Обязательно пишите, что нравится, а что нет, мы будем работать и становиться лучше!
Особую ценность коллекции придает автограф Белявского на каждой вещи.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевске разыскивают 67-летнюю женщину
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»