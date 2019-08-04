Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский представил собственную коллекцию одежды

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-04T16:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Собственную коллекцию одежды для жизни и спорта представил гимнаст из Удмуртии Давид Белявский. Радостной новостью спортсмен поделился с подписчиками в Инстаграме.

- Дорогие друзья! У меня для вас крутая новость, я уже давно готовил этот проект и теперь когда он готов, могу рассказать вам об этом! Мы создали именной бренд, который теперь доступен каждому, - рассказал Давид. - Обязательно пишите, что нравится, а что нет, мы будем работать и становиться лучше!

Особую ценность коллекции придает автограф Белявского на каждой вещи.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске разыскивают 67-летнюю женщину

ИСТОЧНИК KP.RU