«На шопинг»: 15-летний подросток из Удмуртии подозревается в краже денег

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-04T16:58:34+03:00

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15-летний подросток из Воткинска подозревается в краже 58 тыс. рублей из дома знакомого. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В июне этого года в отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что не досчиталась денег в сумме, отложенной на строительство дома. Оказалось, что их взял знакомый сына потерпевшей.

- В дом потерпевшей неоднократно приходили друзья ее несовершеннолетнего сына, многим из них подросток показывал, где хранятся деньги. Полицейские установили, что один из товарищей, 15-летний учащийся школы, зная, где спрятаны деньги, тайно похитил 58 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

На эти деньги юноша купил мотоцикл, цифровую технику, одежду и обувь. Эти вещи были изъяты полицейскими. За совершенное преступление предусмотрено лишение свободы сроком на 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU