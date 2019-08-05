Нарушать дорого: в Удмуртии увеличились размеры штрафов за нарушения на водном транспорте

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-05T10:04:12+03:00

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В Удмуртии вырос размер штрафа за нарушения на водном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

С 26 июля 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон. В связи с этим увеличен минимальный административный штраф - с 300 до 500 рублей, а максимальный с 500 до 1000 рублей - по части 2 статьи 11.7 КоАП РФ «Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков».

Также увеличились штрафа по статье «управление судом не прошедшим техосмотра, либо не несущим бортовых номеров или обозначений». Ранее он составлял от 500 до 1000 рублей, сейчас от 5000 до 10000 рублей.

При этом штраф увеличился за управление судном лицом, не имеющим права управления, или передачу управления судном лицу, не имеющему права управления. Ранее от 1000 до 2000 рублей, сейчас от 10000 до 15000 рублей.

Еще одно повышение административного штрафа от 15000 до 20000 рублей, если судно не зарегистрировано, либо имеет неисправность. Ранее он составлял от 2000 до 3000 рублей.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России напоминает судоводителям о соблюдении Правил управления маломерными судами.

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ИСТОЧНИК KP.RU