Стоимость на бензин вновь выросла в Удмуртии
В Удмуртии вновь выросла цена на бензин. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.
Так, в период с 22 по 29 июля 2019 года зафиксировано повышение средних цен на бензин марок АИ-92 (+0,04), АИ-95 (+0,05) и дизельное топливо (+0,06).
Без изменения осталась средняя цена на бензин марки АИ-98.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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