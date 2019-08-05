Стоимость на бензин вновь выросла в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-05T09:15:59+03:00

Однако на одну из марок цена осталась без изменений

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В Удмуртии вновь выросла цена на бензин. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

Так, в период с 22 по 29 июля 2019 года зафиксировано повышение средних цен на бензин марок АИ-92 (+0,04), АИ-95 (+0,05) и дизельное топливо (+0,06).

Без изменения осталась средняя цена на бензин марки АИ-98.

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ИСТОЧНИК KP.RU