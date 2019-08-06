2019-08-06T06:03:21+03:00
Звезды

В Ижевске пройдет 7 городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»

Он состоится на Фан-зоне
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архивФото: архив
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С 6 по 8 сентября на Фан-зоне в парке им. С.М. Кирова в Ижевске состоится 7-ой городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Более 30 издательств и книжных магазинов совместно с библиотеками предложат горожанам подборки для увлекательного чтения. На фестивале можно будет найти книги из самых разных сфер: публицистики, научно-популярной, документальной и детской литературы.

- Помимо книжной ярмарки фестиваль «Читай, Ижевск!» - это еще и масштабная образовательная программа: лекции, дискуссии, творческие встречи. Яркие события и актуальные процессы, происходящие в отечественной и мировой культуре, гуманитарных науках и литературном мире представят участникам фестиваля муниципальные библиотеки, - говорится в сообщении.

В живописной парковой зоне жители и гости Ижевска смогут встретиться с известными писателями, литературоведами, учеными и филологами, послушать живую музыку, а вечером погрузиться в мир кино на большом экране.

За актуальной информацией можно следить на сайте читайижевск.рф и в официальной группе фестиваля во ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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