Комфортабельные автомобили для перевозки пенсионеров на диспансеризацию получит Удмуртия
Комфортабельные автомобили для перевозки пенсионеров на диспансеризацию получит Удмуртия сегодня, 6 августа. Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики республики, торжественная церемония передачи ключей от машин комплексным центрам социального обслуживания на площадке ООО «Автоцентр «ГАЗ».
Как отметили в ведомстве, машины приобретены за счет федеральных средств в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин.
– Это автомобили для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, до медицинских организаций для участия в диспансеризации и дополнительных скринингах на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний, – отметили в пресс-службе. – В настоящее время создаются «мобильные бригады» по числу автомашин.
Автотранспортные средства полноприводные, имеют 8 пассажирских мест, в том числе 1 место для инвалида-колясочника, оборудованные подъемником для погрузки и выгрузки инвалидной коляски.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
На улице Мужвайской в Ижевске дорожным работам мешают припаркованные машины (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: « Медицина и здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»