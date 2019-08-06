2019-08-06T07:01:26+03:00
Здоровье

Комфортабельные автомобили для перевозки пенсионеров на диспансеризацию получит Удмуртия

Всего в республику поступят 16 машин
Мария Хафизова
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Фото: nashzernograd.ruФото: nashzernograd.ru
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Комфортабельные автомобили для перевозки пенсионеров на диспансеризацию получит Удмуртия сегодня, 6 августа. Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики республики, торжественная церемония передачи ключей от машин комплексным центрам социального обслуживания на площадке ООО «Автоцентр «ГАЗ».

Как отметили в ведомстве, машины приобретены за счет федеральных средств в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин.

– Это автомобили для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, до медицинских организаций для участия в диспансеризации и дополнительных скринингах на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний, – отметили в пресс-службе. – В настоящее время создаются «мобильные бригады» по числу автомашин.

Автотранспортные средства полноприводные, имеют 8 пассажирских мест, в том числе 1 место для инвалида-колясочника, оборудованные подъемником для погрузки и выгрузки инвалидной коляски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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