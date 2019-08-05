На улице Мужвайской в Ижевске дорожным работам мешают припаркованные машины

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-05T14:59:36+03:00

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В Ижевске продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако не все идет гладко, например, на улице Мужвайской дорожники не могут полностью отремонтировать дорогу из-за припаркованных машин.

По информации Миндортранса Удмуртии, администрацией города рассматривается вопрос об эвакуации мешающих машин.

При этом служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска призывает жителей на время проведения работ выбирать другие места для парковки.

Дорожники планируют завершить работы до 1 сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU