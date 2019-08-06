2019-08-06T07:44:48+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник банка похитил у ижевчанина почти 300 000 рублей

Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске в полицию обратился 37-летний ижевчанин, которого обманул лже-сотрудник банка.

По данным пресс-службы УМВД России по Ижевску, на мобильный телефон ижевчанина позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник сообщил, что с банковского счета ижевчанина пытаются похитить деньги.

- Для того чтобы предотвратить незаконную транзакцию, жителю Ижевска необходимо снять с банковского счета находящиеся там деньги и через банкомат положить их на другой счет. Потерпевший снял со счета 299 000 рублей и, действуя по инструкции, с помощью банкомата зачислил все денежные средства на счет, указанный злоумышленником, - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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