2019-08-05T10:52:01+03:00
Общество

«Надо решать задачу, а стадион реконструировать»: Глава Удмуртии о судьбе стадиона «Локомотив»

Со слов Александра Бречалова стадион хотели продавать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.pinterestФото: www.pinterest
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5 августа, в понедельник, на аппаратном совещании в Ижевске глава региона Александр Бречалов затронул тему стадиона «Локомотив». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

- Все ветераны просят сделать что-то со стадионом "Локомотив". Коллеги из прокуратуры меня информируют, что мы его собираемся продать. Тотальная инвентаризация. Без моей подписи ни один объект идти в аренду или продажу не может. У нас так хорошо с инфраструктурой спортивной? Нет! Первый зампред не знает. Минспорт не знает. Надо решать задачу, а стадион реконструировать, - пояснил глава Удмуртии.

Напомним, стадион находится на улице Леваневского, 100.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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