Три четверти работ по реконструкции теплосетей выполнили в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-07T06:40:58+03:00

Из запланированных 41,3 км трубопровода уже заменили 24,9 км

Изменить размер текста: A A

На данный момент в Ижевске осталось выполнить одну четверть запланированных работ по реконструкции теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

На 1 августа компания «Удмуртские коммунальные системы» уже заменила 29,4 км трубопроводов тепловых сетей. Общая протяженность участков, нуждавшихся в реконструкции, напомним, составляла 41,3 км. Это магистральные сети теплоснабжения протяженностью 2 км и межквартальные сети отопления и ГВС в объеме 39,3 км.

Всего работами охвачено 39 проблемных участков теплотрасс в разных районах Ижевска. Сейчас полностью завершено благоустройство, на 9 из них:

- в микрорайоне улиц Коммунаров и Удмуртской - возле пожарной части №2 (заменены 1,6 км сетей);

- на улицах Строителей и Телегина - на трассах от котельной на ул. Строителей 66а (0,5 км сетей);

- в микрорайоне ул. Клубной - возле детских садов №№ 27 и 233 (0,4 км сетей);

- на Заречном шоссе 59а - ввод на ЦТП микрорайона (0,3 км сетей);

- на ул. Ворошилова 41 (0,25 км сетей);

- на ул. Ворошилова 48 (0,6 км сетей);

- на ул. Труда – в районе домов №№ 64 и 86 (1 км сетей);

- на ул. Барышникова 77а (0,2 км сетей);

- на ул. Воровского, в районе домов №№ 136 и 144 (0,3 км сетей).

Перекладку трубопроводов на оставшихся участках энергетики обещают завершить до 31 августа. Новые коммуникации должны прослужить минимум 20 лет – именно такую гарантию дает производитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- 7 августа гидравлические испытания пройдут в Первомайском районе Ижевска (Подробнее)

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU