2019-08-07T07:49:51+03:00
Экономика

Розы, выращенные в Удмуртии, планируют поставлять по всей России

Почти полмиллиона направит инвестор на развитие предприятия по выращиванию цветов
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба Главы и Правительства УдмуртииФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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Одно из старейших в Удмуртии предприятий по выращиванию цветов, вложит около 550 млн. рублей в модернизацию производства. Об этом сообщается на сайте Главы и Правительства Удмуртии.

Основная часть средств будет принадлежать инвестору. В рамках инвестпрограммы на предприятии планируется усовершенствовать энергохозяйство и возвести современную теплицу площадью 2,2 га. В ней будут выращивать розы, сопоставимые по качеству с лучшими голландскими цветами. Планируется производить 6,9 млн штук роз в год и поставлять их по всей России.

Сообщается, что после модернизации объем выращиваемых цветов увеличится в несколько раз, а себестоимость одной розы снизится на 30%. Кроме того, будет дополнительно создано около 30 рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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