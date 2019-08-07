Розы, выращенные в Удмуртии, планируют поставлять по всей России
Одно из старейших в Удмуртии предприятий по выращиванию цветов, вложит около 550 млн. рублей в модернизацию производства. Об этом сообщается на сайте Главы и Правительства Удмуртии.
Основная часть средств будет принадлежать инвестору. В рамках инвестпрограммы на предприятии планируется усовершенствовать энергохозяйство и возвести современную теплицу площадью 2,2 га. В ней будут выращивать розы, сопоставимые по качеству с лучшими голландскими цветами. Планируется производить 6,9 млн штук роз в год и поставлять их по всей России.
Сообщается, что после модернизации объем выращиваемых цветов увеличится в несколько раз, а себестоимость одной розы снизится на 30%. Кроме того, будет дополнительно создано около 30 рабочих мест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Ижевске пройдет 7-й городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» (Подробнее)
- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»