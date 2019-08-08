2019-08-08T06:51:30+03:00
Происшествия

Выжившая жительница Удмуртии помогла поймать убийцу пенсионерок

Мужчина орудовал в Татарстане
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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Жительница Удмуртии, которой удалось выжить после нападения, помогла следователям поймать убийцу. Сейчас уже завершено расследование, а мужчина дожидается начала судебного следствия. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану, серия преступлений началась в декабре 2017 года.

Первой убитой стала 73-летняя пенсионерка из города Мамадыш. Мужчина вызвался подвести ее до Набережных Челнов, где та хотела купить слуховой аппарат. Но по пути он вывез женщину в безлюдное место и задушил.

- Спустя несколько дней он пришел в гости к 82-летней тете бывшей сожительницы попросить денег в долг, но получив отказ, нанес ей не менее 8 ударов топором по голове, после чего поджег дом и скрылся, - сообщает пресс-служба.

Третьей в его списке должна была стать 67-летняя жительница Удмуртии. В июле 2018 года он обманом отвез ее в поле, где 12 раз ударил ножом по всему телу. Несмотря на такие тяжелые травмы, женщина смогла выжить, обратиться за помощью и помогла найти убийцу.

- Он признал вину частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями уголовного кодекса России. В частности, за «убийство, сопряженное с разбоем», предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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