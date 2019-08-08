Ижевчане смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-08T07:08:16+03:00

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С 10 по 12 августа (суббота - понедельник) ожидается пик метеорного потока Персеиды, который смогут увидеть жители Ижевска. Отметим, что это самое яркое событие звездного августа – будет до 60 метеоров в час.

Самой лучшей площадкой для просмотра небесного шоу окажется отдаленная от городских огней и многоэтажек местность, но стоит учесть, что в 2019 году пик активности Персеид совпадает с полнолунием, которое часто является помехой для наблюдений. На выезд стоит взять с собой вкусности и горячие напитки. Синоптики обещают, что будет +11…+14 градусов по ночам.

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ИСТОЧНИК KP.RU