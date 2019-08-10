Меняем автомобили на лодки: Ижевск вновь затопило после дождя

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-10T08:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти сутки в Ижевске лил дождь. Ночью к нему добавились раскаты грома и молнии. Конечно, это не могло не отразиться на жизнь города. Как рассказывают очевидцы, многие улицы ушли под воду.

- На Карла Маркса потоп, на Удмуртской тоже, вряд ли кого удивлю, но будьте внимательнее. Несколько авто уже на аварийке стоят в этих лужах, - написал в ИГГС житель города Александр.

Около магазина "Океан". Фото: Чирков Константин в ИГГС

Аналогичные сообщения были про улицы Пушкинская и Коммунаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/725162" frameborder="0"></iframe> Потоп на улице Коммунаров в Ижевске.

Ко всему прочему, на время переставали ходить троллейбусы по улице Баранова. Это произошло из-за скопления воды. А на перекрестке улиц Ленина и Халтурина трамваи не могли проехать из-за песка на путях.

На улице Карла Маркса. Фото: Андрей Максимов в ИГГС

Синоптики прогнозируют, что 10 августа небольшой дождь продолжится, который еще и усилится в конце дня. В воскресенье, 11 августа, осадки не прекратятся, температура будет +18 градусов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Очередное ДТП с пострадавшими на трассе Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU