Меняем автомобили на лодки: Ижевск вновь затопило после дождя
Почти сутки в Ижевске лил дождь. Ночью к нему добавились раскаты грома и молнии. Конечно, это не могло не отразиться на жизнь города. Как рассказывают очевидцы, многие улицы ушли под воду.
- На Карла Маркса потоп, на Удмуртской тоже, вряд ли кого удивлю, но будьте внимательнее. Несколько авто уже на аварийке стоят в этих лужах, - написал в ИГГС житель города Александр.
Около магазина "Океан". Фото: Чирков Константин в ИГГС
Аналогичные сообщения были про улицы Пушкинская и Коммунаров.
Потоп на улице Коммунаров в Ижевске.
Ко всему прочему, на время переставали ходить троллейбусы по улице Баранова. Это произошло из-за скопления воды. А на перекрестке улиц Ленина и Халтурина трамваи не могли проехать из-за песка на путях.
На улице Карла Маркса. Фото: Андрей Максимов в ИГГС
Синоптики прогнозируют, что 10 августа небольшой дождь продолжится, который еще и усилится в конце дня. В воскресенье, 11 августа, осадки не прекратятся, температура будет +18 градусов.
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Очередное ДТП с пострадавшими на трассе Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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