2019-08-10T08:19:00+03:00
Общество

Меняем автомобили на лодки: Ижевск вновь затопило после дождя

Очевидцы сообщают, что многие машины получили гидроудар
Ирина БУРЦЕВА
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Почти сутки в Ижевске лил дождь. Ночью к нему добавились раскаты грома и молнии. Конечно, это не могло не отразиться на жизнь города. Как рассказывают очевидцы, многие улицы ушли под воду.

- На Карла Маркса потоп, на Удмуртской тоже, вряд ли кого удивлю, но будьте внимательнее. Несколько авто уже на аварийке стоят в этих лужах, - написал в ИГГС житель города Александр.

Около магазина "Океан". Фото: Чирков Константин в ИГГС

Около магазина "Океан". Фото: Чирков Константин в ИГГС

Аналогичные сообщения были про улицы Пушкинская и Коммунаров.

Потоп на улице Коммунаров в Ижевске.

Ко всему прочему, на время переставали ходить троллейбусы по улице Баранова. Это произошло из-за скопления воды. А на перекрестке улиц Ленина и Халтурина трамваи не могли проехать из-за песка на путях.

На улице Карла Маркса. Фото: Андрей Максимов в ИГГС

На улице Карла Маркса. Фото: Андрей Максимов в ИГГС

Синоптики прогнозируют, что 10 августа небольшой дождь продолжится, который еще и усилится в конце дня. В воскресенье, 11 августа, осадки не прекратятся, температура будет +18 градусов.

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Очередное ДТП с пострадавшими на трассе Удмуртии.

ksushik1987ksushik1987
#ижевск #август2019
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ИСТОЧНИК KP.RU

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