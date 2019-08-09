«Выехал на встречку»: в Удмуртии вновь произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-09T16:34:16+03:00

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В Удмуртии на 15 километре автодороги Мала Пурга – Нижнее Кечево Малопургинского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 32-летний водитель машины «Дэу Нексия» выехал на «встречку», где врезался в эвакуатор, под управлением 37-летнего мужчины. После столкновения легковушка загорелась, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажир легковой машины – 57-летняя женщина скончалась, водитель и пассажир – 6-летний мальчик получили травмы, их отвезли в больницу. Водитель эвакуатора получил незначительные травмы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU