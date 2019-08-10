22 летний молодой человек погиб в ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-10T09:44:49+03:00

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В субботу, 10 августа, на дороге в Воткинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, водитель автомобиля «Равон Нексия» не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину «Дэу Нексия».

- В результате столкновения водитель «Дэу» - молодой человек 1997 года рождения – получил смертельную травму, - сообщили в 1 отделе.

Еще два человека – 24-летняя пассажирка «Дэу» и водитель «Нексии» - получили травмы, их доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ВАЖНО!

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. При этом, должен учитывать интенсивность потока, особенности автомобиля и его состояние, погоду. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

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ИСТОЧНИК KP.RU