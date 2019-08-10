На улице Новоажимова в Ижевске убрали колею
Администрация Ижевска сообщает, что к утру 9 августа устранили колейность на улице Новоажимова, в районе перекрестка с улицей Восьмой. Там частично срезали асфальт и уложили новый слой асфальтобетона.
- Напомним, данные работы проводятся в целях устранения аварийных дефектов дорожного полотна в рамках муниципального контракта на содержание улично-дорожной сети, - уточнили в администрации.
Еще уточняют, что устранят колею на улице Ворошилова и Максима Горького (от Кирова до переулка Широкого и от Либкнехта до Ленина).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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