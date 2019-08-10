2019-08-10T13:59:13+03:00
Авто

Девушки нарвались на штраф, прокатившись в люке «Хаммера» в Ижевске

За 7 месяцев этого года привлекли к ответственности за подобное нарушение более 8900 жителей Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В пятницу, 9 августа, на улице Удмуртская Ижевска сотрудники ДПС остановили автомобиль «Хаммер». Дело в том, что его пассажирки – две девушки – ехали высунувшись в люк машины.

Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, водителя привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов». За это положен штраф – тысяча рублей.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

А на девушек (18 и 22 года) составили административный протокол по статье «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Им грозит предупреждение или штраф – 500 рублей.

КСТАТИ!

За 7 месяцев 2019 года в Удмуртии за аналогичное нарушение привлекли более 8900 граждан. Согласно Правилам дорожного движения, использование ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сидении.

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Администрация Ижевска говорит, что убрали колейность на участке улицы Новоажимова. И сообщили, где еще сделают ровную дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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