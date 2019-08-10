2019-08-10T15:31:39+03:00
Общество

Романтика и объединение против врага: какие плюсы можно найти в дожде в Ижевске

Раз не можем исправить погоду, будем ею пользоваться
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ПиксабайФото: Пиксабай
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Затяжные дожди в Ижевске влияют не только на городскую жизнь, но и на настроение жителей. Но все ли так плохо? Раз у нас нет способности влиять на погоду, то стоит попробовать извлекать плюсы. Например, это романтика. Жительнице города удалось заснять очень трогательный момент 9 августа – молодой человек решил перенести девушку через лужи на руках.

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Город полный романтики Ижевск, 09/08/19.
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А как сообщил на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ)(12+) психолог Сергей Субботин, есть еще два отличных плюса.

- Во-первых, отношения с людьми могут стать ближе и теплее, поскольку можно подружиться против общего негодяя – плохой погоды. Социальные сети пестрят о том, что твориться на улице и получают огромное количество соратников в этом. Во-вторых, надо воспринять это как прекрасный тренажер – сделать так, чтобы вы никогда не завесили от внешних обстоятельств в построении своего счастья, - рассказал Сергей Субботин.

Почему Ижевск заливает дождями, пояснил на радио преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

Когда в Ижевск вернется тепло?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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