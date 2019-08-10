В Ленинском районе Ижевска оштрафовали магазины, которые продавали сигареты у школ

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-10T17:20:24+03:00

Под санкции попали два юридических лица и предприниматель

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Прокуратура проверила реализацию законов в Ленинском районе Ижевска, а именно – соблюдаются ли нормы касательно продажи сигарет. И выявили, что многие торговые точки расположены совсем близко к школам. Напомним, что норматив – не менее 100 метров.

В частности, как сообщает пресс-служба ведомства, в шаговой доступности табак был от детских садов №82, №167 и Центра детского творчества.

- А также в торговом помещении индивидуального предпринимателя, расположенном на расстоянии 23 метра от МБОУ «СОШ №100» осуществлялась деятельность по розничной торговле табачными изделиями в нарушение требований Федерального закона, - сообщает пресс-служба.

В отношении предпринимателя и двух юридических лиц возбудили четыре производства по делам об административном правонарушении. Их привлекли к административной ответственности, назначены штрафы на общую сумму 132 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU