Древесину на 3 млн рублей незаконно вырубили в Удмуртии
Четверых мужчин – жителей Удмуртии и Татарстана подозревают в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, что злоумышленники вырубили около 150 кубометров древесины в особо защищенной зоне на территории Завьяловского лесничества, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Срубленные деревья они вывозили на пилораму, чтобы потом переработать и реализовать. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, превысил 3 миллиона рублей.
Сотрудники МВД по Удмуртии совместно с коллегами из УФСБ России по Удмуртии задержали участников преступной группы. Двоих отправили под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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