2019-08-11T14:39:31+03:00
Общество

Древесину на 3 млн рублей незаконно вырубили в Удмуртии

В преступлении подозревают четверых мужчин
Наталья Сорокина
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Фото: kloop.kgФото: kloop.kg
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Четверых мужчин – жителей Удмуртии и Татарстана подозревают в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, что злоумышленники вырубили около 150 кубометров древесины в особо защищенной зоне на территории Завьяловского лесничества, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Срубленные деревья они вывозили на пилораму, чтобы потом переработать и реализовать. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, превысил 3 миллиона рублей.

Сотрудники МВД по Удмуртии совместно с коллегами из УФСБ России по Удмуртии задержали участников преступной группы. Двоих отправили под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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