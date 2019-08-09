На территории Ижевска незаконно вырубили 79 деревьев
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что в городском лесу в Октябрьском районе вблизи поселка «Дорожный» незаконно срублены клен, рябина и липа в количестве 79 штук, - сообщает ведомство.
Ущерб составил более 270 тысяч рублей. По данному факту прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовно преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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