На территории Ижевска незаконно вырубили 79 деревьев

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-09T09:02:02+03:00

Ущерб составил более 279 тысяч рублей

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что в городском лесу в Октябрьском районе вблизи поселка «Дорожный» незаконно срублены клен, рябина и липа в количестве 79 штук, - сообщает ведомство.

Ущерб составил более 270 тысяч рублей. По данному факту прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовно преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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ИСТОЧНИК KP.RU