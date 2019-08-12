«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом социально значимые объекты в Удмуртской Республике

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-12T17:24:31+03:00

Это позволит обеспечить связью жителей сел и деревень

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«Ростелеком» выступит в Удмуртской Республике партнером государства в реализации федерального проекта«Информационная инфраструктура» - составляющей части национальной программы «Цифровая экономика». Компания построит высокоскоростные волоконно-оптические линии связи до 875 социально значимых объектов региона.

Оператор признан победителем аукциона на территории региона и заключит контракт с Министерством информатизации и связи РФ. Компании предстоит построить до конца 2021 года порядка 1400 км оптики до 425 сел и деревень региона. Доступ к цифровым сервисам получат 343 фельдшерско-акушерских пункта, 290 образовательных учреждений, органы государственной власти и сельские администрации, подразделения Росгвардии и пожарные части.

- С приходом скоростного интернета улучшится качество жизни граждан, в первую очередь, жителей сел и деревень. Они смогут оперативно получать государственные услуги, дистанционно учиться, заниматься бизнесом.Современная цифровая инфраструктура внесет ощутимый вклад в развитие экономики региона и в целом повысит его инвестиционную привлекательность,- отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 228 учреждений.

- Накопленный опыт реализации крупных государственных проектов позволит нам качественно и в срок выполнить работы, предусмотренные национальной программой «Цифровая экономика». Современными сервисами смогут пользоваться жители региона, коммерческие предприятия и органы государственной власти на всей территории Удмуртской Республики, - отметил Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

Информация от партнера

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ИСТОЧНИК KP.RU