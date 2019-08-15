Где в Ижевске отремонтируют ливневки в 2019 году?

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-15T06:22:49+03:00

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По сообщениям от администрации Ижевска, с начала июля в городе проводится ремонт ливневой канализации. До конца сентября капитально отремонтируют восемь участков, общей протяженностью около 1 километра. И на это уйдет из бюджета 9,9 млн рублей.

Уже завершают работы на улице Воровского (около домов №№ 136 и 134а), в ближайшее время перейдут на улицу Южную. Там в водоотводной канаве будут устроены лотки и трубы. Решена проблема в переулке Татарский, где после дождей частные дома оказывались подтопленными.

Еще проведут работы в рамках муниципального контракта на улицах Орджоникидзе (в районе завода «Нефтемаш»), 9-я Подлесная (районе ГСАК «Октябрь»), Новая Восьмая (около СНТ «Любитель-2»), Сивкова (около дома №103), Софьи Ковалевской (в районе домов № 12 и № 14) и Коммунаров (около дома №171).

А в рамках текущего содержания улично-дорожной сети уже решена проблема подтопления тротуара на перекрестке Пушкинская-Ленина. Работники сейчас задействованы на Кирова у водостока реки Подборенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU