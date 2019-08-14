Стая волков напала на ферму в Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-14T17:45:01+03:00

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В Удмуртии в Юкаменском районе на ферму зачастили стаи волков. В один из таких визитов они загрызли троих телят. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

По словам охотоведов, сейчас волки обучают своих детенышей добывать пищу, вероятнее всего они совершают набеги на ферму.

- По количеству волков я точно сказать не могу. По высвечиванию глаз наша сторожевая охрана озвучивает, что они с двух сторон походят по три, по две пары. Первый раз волки пришли 6 августа. Потом через день. И сейчас каждый день приходят. Мы усилили охрану. Дополнительно своих сторожей поставили. Костры развели, прожектора поставили, фонарики купили. И охотобщество Юкаменское нас охраняет по ночам, - цитирует ГТРК «Удмуртия» директора фермы Ольгу Иванову.

Кстати, не только волки добрались до хозяйств. В Глазовском районе Удмуртии косолапый разорял ульи.

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ИСТОЧНИК KP.RU