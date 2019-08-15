18-летний студент из Удмуртии оформил опеку над своими маленькими братьями

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-15T07:03:43+03:00

Жизнь повернулась так, что он решил самостоятельно воспитывать ребят

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Удивительную историю рассказала Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева. К ней на встречу пришел 18-летний студент техникума, который не побоялся сложностей и оформил опеку над своими маленькими братьями, которым 4 года и 5 лет.

- Обстоятельства его жизни сложились так, что он единолично взял на себя ответственность за воспитание и заботу о двух маленьких братьях. Это поступок настоящего взрослого мужчины, - написала на своей странице Ольга Авдеева.

На встрече они обсудили проблемы, с которыми может столкнуться молодой человек, и как их можно решить. При этом, Ольга Леонидовна заверила, что всячески будет помогать ему.

- Я полностью поддерживаю его и верю, что он справится и воспитает ответственных и таких же мужественных ребят! – заключила Уполномоченный.

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ИСТОЧНИК KP.RU