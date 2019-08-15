2019-08-15T07:03:43+03:00
Общество

18-летний студент из Удмуртии оформил опеку над своими маленькими братьями

Жизнь повернулась так, что он решил самостоятельно воспитывать ребят
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Удивительную историю рассказала Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева. К ней на встречу пришел 18-летний студент техникума, который не побоялся сложностей и оформил опеку над своими маленькими братьями, которым 4 года и 5 лет.

- Обстоятельства его жизни сложились так, что он единолично взял на себя ответственность за воспитание и заботу о двух маленьких братьях. Это поступок настоящего взрослого мужчины, - написала на своей странице Ольга Авдеева.

На встрече они обсудили проблемы, с которыми может столкнуться молодой человек, и как их можно решить. При этом, Ольга Леонидовна заверила, что всячески будет помогать ему.

- Я полностью поддерживаю его и верю, что он справится и воспитает ответственных и таких же мужественных ребят! – заключила Уполномоченный.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Хоккейный клуб "Ижсталь" ищет девушек в группу поддержки. Каждая сможет попробовать свои силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какая погода ждет Ижевск в 2100 году
ЛД «Ижсталь» и 50-метровый бассейн в Ижевске планируют достроить по концессии
Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам
Спустя полгода нашли тело пропавшего в Ижевске мужчины
Мошенники придумали схему «заработка» через автосалоны Ижевска
Где в Ижевске отремонтируют ливневки в 2019 году?
Стая волков напала на ферму в Удмуртии
На улице Воровского в Ижевске ремонтируют тротуар
Рейсы «Теплохода здоровья» продолжаются в Ижевске
Очередной ларек снесли на улице Баранова в Ижевске
Бывшего сотрудника УФСИН в Удмуртии осудили за фиктивную регистрацию иностранцев
На улице Максима Горького в Ижевске ограничат движение
Капремонт фасадов многоквартирных домов по улице 9-е Января начался в Ижевске
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в Удмуртии
Новый скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»
«Алина ушла вперед»: олимпийский чемпион-2006 года о противостоянии Загитовой и Медведевой
В пятницу в Удмуртию придет потепление
Сотрудника управления по Рыболовству обвинили в получении взятки в Удмуртии
По вине молодых водителей с начала 2019 года на дорогах Ижевска произошло 30 ДТП
Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не будет менять тренера
Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании знакомой
В ДТП на объездной Ижевска пострадали четыре человека