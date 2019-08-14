В группу поддержки ХК «Ижсталь» набирают девушек
В группу поддержки хоккейной команды «Ижсталь» набирают девушек на сезон 2019/2020. Об этом написано в официальной группе команды.
- Чтобы попасть в группу, девушка должна быть не моложе 16 и не старше 20 лет. Рост от 160 см, иметь хореографическую подготовку и приятную внешность, - написано в группе.
Желающие могут оставить заявку по номеру телефона 89199022969 (Елена)
Кстати, мы собрали всю правду о группе поддержки хоккейной команды «Ижсталь». Почему девочкам нельзя носить черное? Правда ли, что все черлидерши встречаются с хоккеистами? Как часто тренируются девочки? Кого никогда не возьмут в группу поддержки?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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