Мошенники придумали схему «заработка» через автосалоны Ижевска

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-15T07:15:22+03:00

А теперь им грозит до шести лет колонии

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В суд передали уголовное дело в отношении двух жителей Пермского края, которых обвиняют в мошенничестве в автосалонах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в 2017 года двое мужчин из соседнего региона познакомились с женщиной, которая работает в одном из автосалонов Ижевска.

- По договоренности с ней они подыскивали на территории Пермского края лиц из неблагополучных слоев общества и предлагали им за материальное вознаграждение оформить на себя в кредит автомобиль, - сообщили в пресс-службе.

После этого, привозили их в салон, подделывали документы и отдавали подставным 10 тысяч рублей. Затем, полученные автомобили перепродавали третьим лицам. Полученные деньги тратили уже на свои нужды.

- Следователи установили причастность обвиняемых к совершению 8 мошенничеств на общую сумму около 5 500 000 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования, автомобили обнаружены и изъяты, - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело передали на рассмотрение в Индустриальный суд Ижевска. Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU