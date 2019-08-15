Мошенники придумали схему «заработка» через автосалоны Ижевска
В суд передали уголовное дело в отношении двух жителей Пермского края, которых обвиняют в мошенничестве в автосалонах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в 2017 года двое мужчин из соседнего региона познакомились с женщиной, которая работает в одном из автосалонов Ижевска.
- По договоренности с ней они подыскивали на территории Пермского края лиц из неблагополучных слоев общества и предлагали им за материальное вознаграждение оформить на себя в кредит автомобиль, - сообщили в пресс-службе.
После этого, привозили их в салон, подделывали документы и отдавали подставным 10 тысяч рублей. Затем, полученные автомобили перепродавали третьим лицам. Полученные деньги тратили уже на свои нужды.
- Следователи установили причастность обвиняемых к совершению 8 мошенничеств на общую сумму около 5 500 000 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования, автомобили обнаружены и изъяты, - добавили в пресс-службе.
Уголовное дело передали на рассмотрение в Индустриальный суд Ижевска. Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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