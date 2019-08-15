2019-08-15T07:15:22+03:00
Происшествия

Мошенники придумали схему «заработка» через автосалоны Ижевска

А теперь им грозит до шести лет колонии
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В суд передали уголовное дело в отношении двух жителей Пермского края, которых обвиняют в мошенничестве в автосалонах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в 2017 года двое мужчин из соседнего региона познакомились с женщиной, которая работает в одном из автосалонов Ижевска.

- По договоренности с ней они подыскивали на территории Пермского края лиц из неблагополучных слоев общества и предлагали им за материальное вознаграждение оформить на себя в кредит автомобиль, - сообщили в пресс-службе.

После этого, привозили их в салон, подделывали документы и отдавали подставным 10 тысяч рублей. Затем, полученные автомобили перепродавали третьим лицам. Полученные деньги тратили уже на свои нужды.

- Следователи установили причастность обвиняемых к совершению 8 мошенничеств на общую сумму около 5 500 000 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования, автомобили обнаружены и изъяты, - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело передали на рассмотрение в Индустриальный суд Ижевска. Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

18-летний студент из Удмуртии оформил опеку над своими маленькими братьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какая погода ждет Ижевск в 2100 году
ЛД «Ижсталь» и 50-метровый бассейн в Ижевске планируют достроить по концессии
Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам
Спустя полгода нашли тело пропавшего в Ижевске мужчины
18-летний студент из Удмуртии оформил опеку над своими маленькими братьями
Где в Ижевске отремонтируют ливневки в 2019 году?
Стая волков напала на ферму в Удмуртии
На улице Воровского в Ижевске ремонтируют тротуар
Рейсы «Теплохода здоровья» продолжаются в Ижевске
Очередной ларек снесли на улице Баранова в Ижевске
Бывшего сотрудника УФСИН в Удмуртии осудили за фиктивную регистрацию иностранцев
На улице Максима Горького в Ижевске ограничат движение
Капремонт фасадов многоквартирных домов по улице 9-е Января начался в Ижевске
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в Удмуртии
Новый скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»
«Алина ушла вперед»: олимпийский чемпион-2006 года о противостоянии Загитовой и Медведевой
В пятницу в Удмуртию придет потепление
Сотрудника управления по Рыболовству обвинили в получении взятки в Удмуртии
По вине молодых водителей с начала 2019 года на дорогах Ижевска произошло 30 ДТП
Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не будет менять тренера
Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании знакомой
В ДТП на объездной Ижевска пострадали четыре человека