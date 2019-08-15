Спустя полгода нашли тело пропавшего в Ижевске мужчины

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-15T07:50:51+03:00

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В среду, 15 августа, стало известно, что нашли тело мужчины, который пропал в Ижевске в декабре 2018 года, сообщается в группе ПСО «Регион»18. Зимой прошлого года он вышел на работу из своего дома, но после этого не выходил на связь с родными.

- Отличный мастер, прекрасный человек, интеллигентнейшая манера общения. Сын хирурга, если кто не в курсе. Жалко не просто до слез, а до рыданий, - писала знакомая пропавшего в социальной сети.

Тело нашли в черте города. Обстоятельства происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU