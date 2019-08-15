23 школы и детских сада Удмуртии наказали за поборы с родителей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-15T17:34:14+03:00

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В 23-х школах и детских садах республики прокуратура Удмуртии обнаружила факт поборов с родителей. Об этом рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Ващенко. 15 августа она ответила на вопросы обеспокоенных родителей в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6) (12+).

В частности, она пояснила, что школа вправе предложить родителям сделать добровольное пожертвование. Но решение – когда и сколько платить (и платить ли вообще) – принимают сами родители. А любые санкции со стороны школы за отказ делать пожертвования – незаконны.

Все средства должны зачисляться на внебюджетный фонд школы или детского сада. А само учреждение – отчитываться о том, куда они тратятся.

Как родителям защититься от поборов в школах и детских садах? 00:00 00:00

- Родителям необходимо выяснить куда и как перечисляются денежные средства – нередко образовательная организация выдает квитанции, которые относятся к компетенции стороннего юридического лица, – отметила Анна Ващенко.

Также прокурор сказала, что ведомство рассматривает любые жалобы граждан, в том числе анонимные. Так, за 2019 год в республике 18 школ и детских садов, после обращений родителей, были предупреждены о недопустимости поборов.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU