2019-08-15T17:34:14+03:00
Общество

23 школы и детских сада Удмуртии наказали за поборы с родителей

Еще 18 таких случаев прокуратура предотвратила
Дмитрий БИКИН
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В 23-х школах и детских садах республики прокуратура Удмуртии обнаружила факт поборов с родителей. Об этом рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Ващенко. 15 августа она ответила на вопросы обеспокоенных родителей в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6) (12+).

В частности, она пояснила, что школа вправе предложить родителям сделать добровольное пожертвование. Но решение – когда и сколько платить (и платить ли вообще) – принимают сами родители. А любые санкции со стороны школы за отказ делать пожертвования – незаконны.

Все средства должны зачисляться на внебюджетный фонд школы или детского сада. А само учреждение – отчитываться о том, куда они тратятся.

Как родителям защититься от поборов в школах и детских садах?

00:00
00:00

- Родителям необходимо выяснить куда и как перечисляются денежные средства – нередко образовательная организация выдает квитанции, которые относятся к компетенции стороннего юридического лица, – отметила Анна Ващенко.

Также прокурор сказала, что ведомство рассматривает любые жалобы граждан, в том числе анонимные. Так, за 2019 год в республике 18 школ и детских садов, после обращений родителей, были предупреждены о недопустимости поборов.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реабилитация после черепно-мозговых травм и инсультов: могут ли жители Удмуртии восстановиться полностью
Девушка из Удмуртии нашла пару на программе «Давай поженимся»
В роддоме Ижевска родилась еще одна тройня
У ижевчанки похитили почти полмиллиона рублей
Режим ЧС ввели в Удмуртии с 15 августа
Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе
«Речь не идет об экономии средств»: зампредседателя правительства Удмуртии о закрытии роддома в Малой Пурге
За второй квартал 2019 года численность населения сократилась на 2,9 тысячи человек
Гостем фестиваля «Читай, Ижевск!» станет известный писатель Януш Леон Вишневский
Массовое ДТП произошло на улице Карла Маркса в Ижевске
До конца 2019 года в Удмуртии будет убрано 18 несанкционированных свалок
Знакомство в соцсети для девушки из Ижевска закончилось изнасилованием
Какая погода ждет Ижевск в 2100 году
ЛД «Ижсталь» и 50-метровый бассейн в Ижевске планируют достроить по концессии
Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам
Спустя полгода нашли тело пропавшего в Ижевске мужчины