Пластиковая разметка появилась на одной из дорог Ижевска

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-16T07:56:40+03:00

Ее нанесли в порядке эксперимента, чтобы узнать, как новый материал перенесет зиму

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На первом из заявленных участков в Ижевске появилась пластиковая разметка. Об это сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.

- Ночью в порядке эксперимента на перекрестке 9 Января - Дзержинского нанесена пластиковая разметка, - написал глава Ижевска. - Участок выбран не случайно: здесь завершено асфальтирование дороги и установлен светофор по нацпроекту БКАД («Безопасные и качественные дороги» - прим. ред).

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Также пластик должен появиться и на улице Удмуртской - на участке от улицы Краева до улицы Ленина. Сейчас на этой дороге также завершается ремонт по нацпроекту.

Если новая разметка хорошо перенесет зиму, то на будущий год в центральном квартале Ижевска могут полностью перейти на подобную технологию.

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ИСТОЧНИК KP.RU