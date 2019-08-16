Пластиковая разметка появилась на одной из дорог Ижевска
На первом из заявленных участков в Ижевске появилась пластиковая разметка. Об это сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.
- Ночью в порядке эксперимента на перекрестке 9 Января - Дзержинского нанесена пластиковая разметка, - написал глава Ижевска. - Участок выбран не случайно: здесь завершено асфальтирование дороги и установлен светофор по нацпроекту БКАД («Безопасные и качественные дороги» - прим. ред).
Фото: vk.com/olegbekmemetev
Также пластик должен появиться и на улице Удмуртской - на участке от улицы Краева до улицы Ленина. Сейчас на этой дороге также завершается ремонт по нацпроекту.
Если новая разметка хорошо перенесет зиму, то на будущий год в центральном квартале Ижевска могут полностью перейти на подобную технологию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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